Лидеры РФ, США и Саудовской Аравии подтвердили настрой на координацию на нефтяном рынке

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил настрой на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом <...> Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики "Группы двадцати" (G20).

Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждают ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.