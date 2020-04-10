Источник: Мексика не согласилась на условия ОПЕК+

ТАСС, 10 апреля. Министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась на предложенные ОПЕК+ условия сокращения добычи нефти, она с "гневом" покинула переговоры, которые шли по видеотрансляции. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

"Она покинула конференцию. С гневом", - сказал он.

Переговоры стран ОПЕК+, начавшиеся в формате видеоконференции в 17:00 мск 9 апреля, постепенно перенеслись на следующий день. Источники ТАСС говорили, что участники встречи договорились сократить добычу на 10 млн б/ с на период мая-июня, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Источники также рассказали, что переговоры стран продолжились даже после того, как их покинула министр энергетики Мексики. Достигнутые договоренности ОПЕК+ сохраняются, но с оговорками. Еще один источник добавил, что Мексика была не согласна с тем базовым уровнем, от которого должен был считаться размер сокращения. Министр утверждала, что добыча страны находилась на более высоком уровне, а, следовательно, страна должна сокращать меньше.

Сохранение соглашения

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с сохраняется, несмотря на выход Мексики из переговоров. Консультации с ней продолжатся в пятницу на заседании стран Группы двадцати, сказали ТАСС источники.

"Сделка сохраняется, но соглашение теперь условное. Думаю, попытаемся убедить Мексику согласиться на встрече G20 в пятницу", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил сказанное и добавил, что встреча еще продолжается.

Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки.

В четверг страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждали ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.