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Трамп: США хотят, чтобы цена на нефть не падала ниже приемлемого для них минимума

Президент США подчеркнул, что ситуация с ценами на нефть вскоре стабилизируется

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются того, чтобы цена на нефть не падала ниже минимума, приемлемого для американского энергетического сектора. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отказался прямо отвечать на вопрос о том, на каком уровне ему бы хотелось видеть цену на нефть. Трамп комментировал эту тему в связи с тем, что страны - участницы формата ОПЕК+ проводят экстренные переговоры об объемах добычи черного золота. Кроме того, Трамп провел переговоры на эту тему с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

"Сейчас вы, вероятно, говорите про [цену на нефть] 23-25 [долларов за баррель]. Если они (участники формата ОПЕК+ - прим. ТАСС) объявят о сделке, то мы сможем ее повысить. Нам нужно минимальное число, чтобы компании не прогорали, не увольняли всех этих работников энергетической промышленности, которые важны для нашей страны", - сказал глава администрации США.

Как он прогнозировал, ситуация с ценами на нефть вскоре стабилизируется, а в долгосрочной перспективе в этой сфере лучше просто полагаться на механизмы рынка. "Думаю, в долгосрочной перспективе надо просто следовать за рынком. Все нормализуется, все это нормализуется. Три недели назад и две недели назад ситуация была катастрофической. Мне кажется, она дошла до дна, <...> [теперь], вероятно, идет вверх", - отметил Трамп.

"Мы хотим спасти свою энергетику, - признал президент США. - В этой стране мы хотим гарантировать, что наш энергетический сектор <...> остается сильным". "Вот каким образом я участвую [в нынешних международных переговорах по стабилизации нефтяного рынка]", - пояснил хозяин Белого дома.

Трамп также посетовал на то, что нефть приходится закачивать в хранилища, поскольку она порой просто не продается ввиду экономического кризиса, спровоцированного распространением нового коронавируса. "Мы открываем колоссальные хранилища для нефти, поскольку она сегодня не находит покупателя. Вирус обрушил 40% рынка", - заявил президент. Тем не менее масштабы потребления нефти и цены на нее "начнут возвращаться" к более высоким значениям, сказал далее Трамп. "Мы отправляем на хранение миллионы баррелей нефти, никто не думал, что такое будет возможным", - добавил руководитель вашингтонской администрации.

Переговоры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждают ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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