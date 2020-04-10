Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца

МЕХИКО, 10 апреля. /ТАСС/. Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ в следующие два месяца. Об этом сообщила в четверг вечером в своем Twitter министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале.

"Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, - написала она. - С 1,781 млн баррелей в сутки, о которых мы докладывали в марте 2020 года, мы сократим [добычу] до 1,681 млн баррелей в сутки". Нале приняла участие в онлайн-заседании министров стран ОПЕК+, в ходе которого не согласилась с предложенными стране условиями уменьшения добычи.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 млн баррелей.