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В Казахстане сообщили, что готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти

В министерстве энергетики страны отметили, что ситуация требует активного участия всех участников рынка

НУР-СУЛТАН, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана готово участвовать в общем сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев в ходе министерского вебинара ОПЕК+. Слова главы ведомства приводит пресс-служба министерства энергетики в пятницу.

"Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ в данном случае не будет достаточно и ситуация требует активного участия всех участников рынка. В свою очередь мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти", - отметил Ногаев.

Он подчеркнул, что Казахстан был и остается приверженцем конструктивного диалога.

"Считаю, что возобновление диалога между нефтедобывающими странами в формате ОПЕК+ является знаковым событием и сегодняшнее заседание определенно займет свое место в истории мировой нефтяной индустрии. Наблюдаемое снижение спроса на нефть, на фоне замедления глобального экономического роста, создает условия для дальнейшего снижения цены, а также снижения мирового производства нефти. Отсутствие скоординированных действий между основными нефтедобывающими странами накладывают свои неопределенности в этой и без того крайне сложной ситуации", - подчеркнул глава Министерства энергетики Казахстана.

В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не смогли прийти к итоговому соглашению и консенсусу по вопросу добычи нефти. Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии.

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