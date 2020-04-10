Рекультивация земель закрытого химкомбината в Красноярске может завершиться за пять лет

КРАСНОЯРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Рекультивация земель химкомбината "Енисей", бывшего военного производства, в 2009 году признанного банкротом, может завершиться в течение трех - пяти лет. Об этом ТАСС сообщил координатор "Деловой России" по Сибири, депутат Госдумы Виктор Зубарев.

"Думаю, что в течение трех - максимум пяти лет территория химкомбината будет очищена от последствий военного производства, и мы получим [в Красноярске] 700 га земли, хорошей территории для развития промышленного производства", - сказал Зубарев. Он отметил, что две трети территории уже рекультивировано, однако незавершенность этого процесса сдерживает развитие площадки.

По его словам, на завершение рекультивации необходимо около 3,5 млрд рублей, на содержание и охрану объектов на период работ потребуется еще около 1 млрд рублей. Зубарев добавил, что на федеральном уровне рассматриваются вопросы о выделении средств и создании ликвидного предприятия на базе химкомбината.

Программа рекультивации площадки химкомбината "Енисей", расположенной на правобережье Красноярска, действует с перерывами с 2012 года. Это удобная для экономической деятельности территория, расположенная возле железной дороги и имеющая все необходимые коммуникации. Ранее сообщалось, что здесь может быть создан промпарк.

В 1941 году в Красноярске на базе эвакуированного с Украины порохового завода и химкомбинатов из Ростова и Подмосковья был создан завод № 580 (будущий химкомбинат "Енисей"). Здесь производились заряды к дивизионным орудиям, гаубицам, пламегасители к 76-мм пушкам. С 1960-х годов химкомбинат производил серную кислоту, синтетические дубители, стеклопластики, твердое ракетное топливо и порох для патронов.

Производство на "Енисее" было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года "Енисей" признан банкротом. В 2012 году на химкомбинате началась рекультивация земель в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации".