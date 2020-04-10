Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Виртуальная встреча стран ОПЕК+, затянувшаяся на 10 часов с вечера четверга до раннего утра пятницы, завершилась соглашением большинства. Главным образом, договориться удалось России и Саудовской Аравии, которые снизят добычу на 23% до одинакового уровня - 8,5 млн баррелей в сутки. Всего страны альянса закрепили узы ограничений до конца апреля 2022 года. Заключить историческую сделку до конца неожиданно помешала Мексика, решившаяся противоречить ближневосточным странам. Попытка номер два Вопреки скепсису аналитиков, Россия и Саудовская Аравия на встрече в четверг все же смогли договориться о сокращении добычи. Крупнейшие производители нефти в альянсе согласовали одинаковый объем снижения до единого уровня добычи. Согласно проекту соглашения, обе страны сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн баррелей в сутки. При этом за базовый уровень взяты 11 млн баррелей в сутки в обоих случаях. Всего страны альянса ОПЕК+, как и ожидалось, снизят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения снижается до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - до 6 млн баррелей в сутки. Для всех участников (за исключением России и Саудовской Аравии) уровень отсечения добычи определяется октябрем 2018 года. Размер квот пропорционален для всех - 23% от базового уровня.

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Несмотря на опасения наблюдателей, договориться министрам энергетики России и Саудовской Аравии удалось довольно быстро, примерно за два часа от начала встречи. Предыдущая встреча ОПЕК+ в Вене закончилась провалом, так как министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман не смог убедить своего российского коллегу Александра Новака усилить сокращение добычи после марта до 3,2 млн баррелей в сутки. Встреча закончилась ничем, и соглашение, регулировавшее 40% мировой добычи на протяжении трех с лишним лет, истекло 31 марта. Что за этим последовало, хорошо известно: в совокупности с влиянием пандемии коронавируса рынок нефти обвалился до минимумов 20-летней давности, а стоимость российской экспортной нефти Urals достигала $10 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, с таким кризисом мировая энергетическая отрасль еще не сталкивалась, а колоссальный дисбаланс между спросом и предложением он назвал "ужасающим". Если не предпринять меры по ограничению добычи, то на стремительно падающем спросе мировые хранилища заполнятся сырьем уже в мае, предупредил генсек ОПЕК во время видеоконференции. Созвать экстренное совещание в начале апреля предложила Саудовская Аравия. Этому предшествовали консультации с американским президентом Дональдом Трампом, который был недоволен тем, как падение цен нефти сказалось на нефтяной отрасли США. Впрочем, Эр-Рияд, председательствующий в этом году в G20, призвал распространить сокращение добычи не только на страны ОПЕК+, но и на других крупных нефтеэкспортеров в "Большой двадцатке", коими являются США, Канада и Бразилия. Позиция Мексики Исторически почти ни одно заседание ОПЕК+ не обходится без неожиданностей. И, если в этот раз наблюдатели ждали долгих дебатов между российским и саудовским представителями, а также резких заявлений от Ирана, то трудности последовали с неожиданной стороны.