Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Виртуальная встреча стран ОПЕК+, затянувшаяся на 10 часов с вечера четверга до раннего утра пятницы, завершилась соглашением большинства. Главным образом, договориться удалось России и Саудовской Аравии, которые снизят добычу на 23% до одинакового уровня - 8,5 млн баррелей в сутки.
Всего страны альянса закрепили узы ограничений до конца апреля 2022 года. Заключить историческую сделку до конца неожиданно помешала Мексика, решившаяся противоречить ближневосточным странам.
Попытка номер два
Вопреки скепсису аналитиков, Россия и Саудовская Аравия на встрече в четверг все же смогли договориться о сокращении добычи. Крупнейшие производители нефти в альянсе согласовали одинаковый объем снижения до единого уровня добычи. Согласно проекту соглашения, обе страны сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн баррелей в сутки. При этом за базовый уровень взяты 11 млн баррелей в сутки в обоих случаях.
Всего страны альянса ОПЕК+, как и ожидалось, снизят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения снижается до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - до 6 млн баррелей в сутки. Для всех участников (за исключением России и Саудовской Аравии) уровень отсечения добычи определяется октябрем 2018 года. Размер квот пропорционален для всех - 23% от базового уровня.
Несмотря на опасения наблюдателей, договориться министрам энергетики России и Саудовской Аравии удалось довольно быстро, примерно за два часа от начала встречи. Предыдущая встреча ОПЕК+ в Вене закончилась провалом, так как министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман не смог убедить своего российского коллегу Александра Новака усилить сокращение добычи после марта до 3,2 млн баррелей в сутки. Встреча закончилась ничем, и соглашение, регулировавшее 40% мировой добычи на протяжении трех с лишним лет, истекло 31 марта.
Что за этим последовало, хорошо известно: в совокупности с влиянием пандемии коронавируса рынок нефти обвалился до минимумов 20-летней давности, а стоимость российской экспортной нефти Urals достигала $10 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, с таким кризисом мировая энергетическая отрасль еще не сталкивалась, а колоссальный дисбаланс между спросом и предложением он назвал "ужасающим". Если не предпринять меры по ограничению добычи, то на стремительно падающем спросе мировые хранилища заполнятся сырьем уже в мае, предупредил генсек ОПЕК во время видеоконференции.
Созвать экстренное совещание в начале апреля предложила Саудовская Аравия. Этому предшествовали консультации с американским президентом Дональдом Трампом, который был недоволен тем, как падение цен нефти сказалось на нефтяной отрасли США. Впрочем, Эр-Рияд, председательствующий в этом году в G20, призвал распространить сокращение добычи не только на страны ОПЕК+, но и на других крупных нефтеэкспортеров в "Большой двадцатке", коими являются США, Канада и Бразилия.
Позиция Мексики
Исторически почти ни одно заседание ОПЕК+ не обходится без неожиданностей. И, если в этот раз наблюдатели ждали долгих дебатов между российским и саудовским представителями, а также резких заявлений от Ирана, то трудности последовали с неожиданной стороны.
- ОПЕК+ продолжит переговоры 10 апреля для достижения консенсуса с Мексикой
- Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца
- Трамп после разговора с Путиным и саудовским королем заявил, что ОПЕК+ близка к сделке
- Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
На четвертом часу переговоров источник ТАСС сообщил, что представители трех стран альянса не согласны сокращать производство нефти на предложенные 23%. Среди них оказалась Мексика, которую на переговорах представляла министр энергетики Росио Нале, единственная женщина в мужском клубе производителей нефти. Глава мексиканского ведомства не отрицала необходимость снижать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, но противилась предлагаемому уровню отсечения.
Согласно плану ОПЕК+, Мексике предлагалось снизить добычу от уровня 1,75 млн баррелей в сутки, однако, по данным МЭА, в четвертом квартале 2019 года североамериканская страна производила 1,95 млн баррелей в сутки, то есть на 200 тыс. больше. На уговоры Нале в общей сложности ушло более четырех часов, что составило почти половину времени всего заседания. "Непримиримая леди", как назвал ее один из собеседников ТАСС, требовала сделать для Мексики исключение, либо в противном случае страна покинет заседание.
Примерно в 2 часа ночи по московскому времени, не найдя понимания со стороны коллег-министров, Нале вышла из конференции. Как описал ее действия один из собеседников ТАСС, она сделала это "с гневом". Оставшиеся в мужской компании министры ОПЕК+ потратили еще два часа на то, чтобы найти оптимальный выход из ситуации и подготовить соответствующее коммюнике для общественности.
В выпущенном около 4:00 мск заявлении говорилось, что сделка о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки сохраняет силу, но требует согласования с Мексикой. Переговоры продолжатся в рамках вебинара стран G20, который запланирован на 15 часов по московскому времени.
По словам источника ТАСС в одной из крупных ближневосточных делегаций, уступить Мексике не было возможности. "Если ты хочешь добиться цели в 10 млн баррелей, то придется побороться за каждый из них", - описал он в разговоре с ТАСС позицию ОПЕК в этом споре.