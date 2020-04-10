Азербайджан по новой сделке ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти в мае-июне до 554 тыс. б/с

БАКУ, 10 апреля. /ТАСС/. Азербайджан в рамках нового соглашения ОПЕК+ обязуется сокращать суточную добычу нефти в мае-июне на 164 тыс. баррелей - до 554 тыс. баррелей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минэнерго страны.

"В рамках нового соглашения Азербайджан сократит суточную добычу нефти на 164 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года. Таким образом, с 1 мая по 1 июля суточная добыча нефти в Азербайджане будет регулироваться в соответствии с согласованной квотой. В этот период Азербайджан должен сохранять суточную добычу в объеме 554 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в июле - декабре 2020 года Азербайджан, согласно новому соглашению, должен будет сократить добычу на 131 тыс. б/с от уровня октября 2018 года - до 587 тыс. б/с, а с 2021 года по апрель 2022 года - на 98 тыс. б/с - до 620 тыс. б/с.

Комментируя новое соглашение, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подчеркнул, что решить глобальную проблему стабилизации нефтяного рынка можно только "в условиях глобального сотрудничества". "За короткий период начиная с марта мы убедились, что устойчивая стабильность на нефтяном рынке невозможна без общей ответственности и процесса регулирования. Нынешняя ситуация и неопределенность, связанная с восстановлением глобального спроса на нефть, требуют поддержки нефтяного рынка и в будущем", - сказал министр. Он выразил надежду на то, что решение ОПЕК+ и усилия других стран, не входящих в картель, внесут вклад в постепенное сбалансирование нефтяного рынка и стабилизацию цен.

В четверг страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждали ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нее резко упал из-за распространения коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.