Канада и США намерены на встрече G20 решить проблему стабилизации цен на нефть

ОТТАВА, 10 апреля. /ТАСС/. Канада и Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать в рамках министерской встречи стран Группы двадцати (G20) ради стабилизации мировых цен на нефть. Об этом в четверг написал в Twitter канадский министр природных ресурсов Симус О'Риган.

"Говорил сегодня (9 апреля - прим. ТАСС) по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом. Канада и США будут вместе работать на G20, чтобы стабилизировать цены на нефть, - сообщил он. - Мы будем работать вместе, чтобы решить эту проблему". Министр подчеркнул, что нестабильность мировых цен на нефть наносит серьезный ущерб канадскому нефтедобывающему сектору.

10 апреля пройдут экстренные переговоры министров энергетики стран Группы двадцати в формате видеоконференции, посвященные ситуации на мировом нефтяном рынке.

В четверг страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции обсуждали ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нее резко упал из-за распространения коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.