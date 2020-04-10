В Забайкалье началось строительство ЛЭП на крупнейшем в России месторождении меди

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Байкальская горная компания начала строительство инфраструктуры, необходимой для электроснабжения Удоканского горно-металлургического комбината. Рядом с производственной площадкой будет возведена подстанция 220 кВ "Блуждающий" мощностью 146 мегаватт, сообщили в пресс-службе ООО "БГК".

"Байкальская горная компания начала строительство инфраструктуры, необходимой для электроснабжения Удоканского горно-металлургического комбината на стадии эксплуатации. В частности, в непосредственной близости от производственной площадки будет возведена подстанция 220 кВ "Блуждающий" мощностью 146 мегаватт. На месте строительства уже началась вертикальная планировка территории. Новая высоковольтная линия электропередачи протяженностью 23 км (в двухцепном исполнении) протянется от подстанции 220 кВ "Чара" в селе Новая Чара до площадки "Блуждающий", - сообщает пресс-служба БГУ в распространенном сообщении.

Завершить строительство планируется к концу лета 2021 года. В настоящее время работы на Удокане обеспечивает электроэнергией "Удоканская" подстанция мощностью 50 мегаватт. Ее строительство завершено в конце 2019 года.

БГК входит в многопрофильную группу компаний USM Алишера Усманов и является оператором проекта освоения Удоканского месторождения меди. Переработка в рамках первой очереди горно-металлургического комбината составит 12 млн тонн медной руды в год. Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат. При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены до 5 тыс. человек и до 20 тыс. человек в смежных отраслях.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют резидентам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. БГК стала резидентом ТОР "Забайкалье" в 2019 году, строительные работы на производственной площадке ведутся с первого квартала 2019 года. Инвестор строит в Каларском районе Забайкалья современный горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Удоканское месторождение меди, расположенное в Каларском районе Забайкалья, является на сегодняшний день третьим крупнейшим неразработанным месторождением в мире. Ресурс месторождения - 26,7 млн тонн меди. Это самое большое месторождение меди в России. Строительство ГМК на базе этого месторождения - крупнейший инвестиционный проект в Забайкальском крае и один из самых крупных на Дальнем Востоке. Месторождение было разведано еще в советское время, но к его разработке смогли приступить только сейчас. Благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и реализовать его в более короткие сроки. Объем инвестиций в проект - 75,9 млрд рублей без НДС, мощность производства составит 12 млн тонн руды в год с возможностью дальнейшего расширения до 48 млн тонн руды в год.