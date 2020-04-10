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Пандемия коронавируса нового типа

Закрытие границы с КНР из-за пандемии не повлияло на строительство моста через Амур

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, все основные работы по возведению моста завершены
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 10 апреля. Ограничение движения через пункты пропуска на российско-китайской границе, введенное из-за распространения коронавируса, не повлияло на завершающиеся работы по строительству автомобильного моста через реку Амур между российским Благовещенском и городом Хэйхэ в КНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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В связи с распространением коронавируса Россия с 31 января временно ограничила движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы с КНР. Ограничения коснулись и Амурской области, где завершается строительство первого трансграничного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ".

"[Ограничение] не повлияло. Все основные работы на самом мосту завершены, а то, что осталось на российской части - благоустройство, отсыпка - идет в графике, без снижения темпов. Единственное, что изменилось - нельзя проводить очные переговоры и технические совещания, передавать документы в установленном порядке. Все общение происходит дистанционно, а обмен документов - исключительно в электронном виде, но это никак не влияет на графики", - сказал Козлов.

Трансграничный автомобильный мост в 2019 году связал российский берег Амура в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ. Торжественная стыковка двух его частей состоялась 31 мая 2019 года.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - около 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая же протяженность мостового перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Общая стоимость - около 18,8 млрд рублей.

Теги
РоссияКитайКозлов, Александр АлександровичАмурская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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