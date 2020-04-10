Хабаровский край получит более 548 млн рублей на соцобъекты Ванинского транспортного узла

ХАБАРОВСК, 10 апреля. /ТАСС/. Хабаровский край получит дополнительное финансирование в размере более 548 млн рублей по единой субсидии, выделяемой дальневосточным регионам. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию социальных объектов Ванинско-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Хабаровский край в рамках "единой субсидии" из федерального бюджета получит более 548 млн рублей. Деньги выделены на социальные объекты Ванинского района", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что часть этой суммы пойдет также на Советско-Гаванский район.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов было подписано в 2018 году. Всего на Дальнем Востоке было определено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек. Накануне на заседании в Москве полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщил о выделении дополнительного финансирования на развитие регионов. Впервые средства были выделены на социальные объекты Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края.

Региональные власти и инвесторы предложили включить в план развития экономических центров Дальнего Востока мероприятия для улучшения условий жизни в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Ванинско-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел входит в число пяти центров экономического роста Хабаровского края, однако он был единственным, на который не предусматривалась поддержка из федерального бюджета. Порты Ванино и Совгавань - важнейшие транспортные узлы на Востоке России, они расположены в центральной части Татарского пролива, куда выходят все морские и сухопутные транспортные пути Хабаровского края. В настоящее время в морском порту Ванино реализуется крупный инвестиционный проект - строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля. На предприятии будут работать 550 человек.

Объекты Ванино

Как сообщил ТАСС глава Ванинского района Александр Наумов, средства на развитие социальной инфраструктуры будут предоставлены региону в этом и в следующем году. Порядка 237 млн рублей будет направлено на модернизацию системы водоснабжения в Ванино и в поселке Токи. "За счет этого решится одна из проблем района, связанная с обеспеченностью водой новых промышленных объектов, а также новых частных домов. Сейчас на новые объекты и коттеджное хозяйство нет технических условий именно по воде. Проект строительства водопровода уже есть, ждем денег и будем выходить на конкурс", - сказал Наумов.

Помимо модернизации системы водоснабжения в Ванино запланирована реконструкция спортивного стадиона, а в поселке Токи построят социально-культурный центр, дом культуры там сейчас делит здание с детским садом. Выделенные средства, по словам Наумова, направят и на развитие образования: в школе №4 в Ванино откроют детский технопарк, а в Ванинском межотраслевом колледже обновят материально-техническую базу для улучшения условий обучения под нужды инвесторов. По данным правительства Хабаровского края, новое оборудование приобретут и для промышленно-технологического техникума в городе Советская Гавань. Для больниц закупят флюорограф и компьютерный томограф.