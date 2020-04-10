Российским предприятиям поручили нарастить производство медтехники за май в 25 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Российские предприятия должны нарастить объемы выпуска медицинской техники в 25 раз за май. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу.

"Предприятия наращивают свои объемы выпуска медицинской техники, как в Великую Отечественную войну, в восемь раз за апрель стоит план, в 25 раз повысить производство за май, и в 30 раз - за июнь", - сказал Бочаров во вступительном слове на научно-техническом совете на Уральском оптико-механическом заводе.