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Российским предприятиям поручили нарастить производство медтехники за май в 25 раз

В июне объем производства медтехники должен увеличиться в 30 раз
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Российские предприятия должны нарастить объемы выпуска медицинской техники в 25 раз за май. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу.

"Предприятия наращивают свои объемы выпуска медицинской техники, как в Великую Отечественную войну, в восемь раз за апрель стоит план, в 25 раз повысить производство за май, и в 30 раз - за июнь", - сказал Бочаров во вступительном слове на научно-техническом совете на Уральском оптико-механическом заводе.

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Россия
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