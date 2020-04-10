Частные медучреждения получат гранты на уход за пенсионерами в изоляции из-за пандемии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, устанавливающее гранты для частных медицинских учреждений, оказывающих медико-социальные услуги гражданам в возрасте от 65 лет, в том числе находящимся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, гранты будут предоставляться Минтрудом частным организациям "на оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, включая лиц, находящихся в условиях изоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (в случае сохранения такой угрозы в субъектах Российской Федерации) (далее - гранты)".

Для участия в конкурсе учреждение должно иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности в области терапии, кардиологии, неврологии, урологии, хирургии и эндокринологии, участвовать в региональной программе обязательного медицинского страхования.

Размер гранта будет зависеть от заявленного числа лиц, которым организация планирует оказывать услуги по уходу.

В 2020 году году конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. По информации оперштаба Москвы на ночь пятницы, в городе умерли еще 12 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.