Матвиенко не исключает введения требований к упаковке из-за роста объемов доставки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ситуация с ростом объемов доставки в период пандемии может потребовать от законодателей жестко определить требования к упаковочному материалу и одноразовой посуде в РФ, заявила в пятницу в своем блоге на сайте Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Возможно, то, что мы наблюдаем в эти дни, - масштабный рост отрасли доставки, когда многократно увеличилось использование пластика, - потребует от нас и более жестко определить требования к упаковочному материалу, одноразовой посуде, ограничению использования пластиковых пакетов торговыми сетями в крупных городах. Сделать обязательным повсеместно переход к раздельному сбору мусора и его максимальной переработке, экологически безопасной утилизации. Это задача тоже не второстепенная", - написала Матвиенко.

Спикер также добавила, что в современном мире законодательство должно быть стратегическим, опережающим, ориентированным "не столько на закрепление сложившейся ситуации, практики, сколько на создание правовых условий, обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие страны в обозримом будущем, улучшение жизни граждан".

"Уже понятно, что пандемия окажет гораздо более масштабное влияние на мир, чем виделось еще месяц-два тому назад. Фактически - изменит его, во многих сферах. Выйдут из этой сложной ситуации не только с наименьшими потерями, но и, обретя иные, конкурентные качества, усилившись, те государства, которые вовремя, по сути, раньше других осмыслят новые политические, экономические, социальные, культурные реальности, отреагируют на них, почувствуют, дух времени, отразят его законодательно. Создадут правила, не противоречащие нарождающемуся социальному укладу", - подчеркнула Матвиенко.