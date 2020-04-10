В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

Президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+, добавил Песков. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок.

"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [в переговорах]", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Москва также позитивно оценивает "конструктивную позицию, которую заняла мексиканская сторона".

"Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц, убеждены, что это окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Выигрыш мировой экономики

Песков добавил, что решение России пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.

"Нет, абсолютно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли решение снизить добычу на 23% проигрышем российской стороны. "Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны - производители нефти, и страны-потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос", - сказал Песков.

Песков оставил без комментариев вопрос о том, получено ли со стороны США конкретное подтверждение о готовности сокращать добычу. "Здесь можно только сказать, что в настоящее время все страны-производители разделяют точку зрения от необходимости взаимодействия в интересах стабилизации мирового рынка", - сказал он.

Вопрос об уровне сокращений, которые взяла на себя Мексика, Песков также переадресовал в Министерство энергетики РФ. "Эти разъяснения оставим Минэнерго. Все-таки согласитесь, что [министр энергетики Александр] Новак и его коллеги участвовали в этой, в том числе и ночной телеконференции. Было бы правильно, наверное, эти детали специфические профессионально уже им разъяснить", - сказал он.

Говоря об изменении позиции РФ, представитель Кремля подчеркнул, что "еще месяц назад никто в этом мире не мог бы спрогнозировать глубину того кризиса, в который сейчас входит мировая экономика, никто не могу бы спрогнозировать глубину падения спроса на энергоносители, которое произошло буквально за считанные сутки".

Песков заметил, что некорректно ставить вопрос о том, что если бы Россия в начале марта согласилась сократить объемы добычи, ее потери и ограничения для нее могли бы быть ниже. Он подчеркнул, что в Кремле "никоим образом" не считают ошибкой позицию, которой Россия придерживалась на мартовских переговорах по продлению сделки ОПЕК+. "Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран - производителей нефти для стабилизации рынка, особенно в такие беспрецедентно тяжелые моменты, как мы переживаем все вместе сейчас", - заключил он.

Договоренности Мексики и США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. По его словам, от Мексики требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи, но для латиноамериканской страны "это слишком сложно".

"С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей [в сутки]. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны] Мексики", - пояснил Лопес Обрадор.