Песков заявил, что в новой встрече Путина с нефтяниками пока нет необходимости

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует новую встречу с главами крупнейших нефтяных компаний после достижения соглашения в рамках ОПЕК +, но он в ежечасном режиме общается по телефону с главой Минэнерго Александром Новаком. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В обозримой перспективе нет необходимости [в такой встрече с участием президента], потому что министр Новак находится в ежедневном контакте с нефтяниками", - сказал представитель Кремля. "С Новаком президент общается постоянно по телефону, это общение такое сейчас, ежечасное", - подчеркнул Песков.

Предыдущее совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках глава государства провел 3 апреля в формате видеоконференции.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с.

Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.