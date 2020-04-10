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Набиуллина заявила о стабилизации цен на нефть на фоне переговоров ОПЕК+

Цены на нефть стабилизировались на фоне переговоров ОПЕК+, но остаются на низком уровне - Набиуллина.

Для устойчивого восстановления цен на нефть понадобится время, ЦБ учтет это при принятии решений по ставке - Набиуллина.

Ситуация на глобальных финансовых рынках на этой неделе была относительно спокойной, наблюдается рост котировок - Набиуллина

ЦБ РФ внимательно отслеживает ситуацию по взаимодействию банков с клиентами - Набиуллина

ЦБ РФ работает с банками, чтобы те не сокращали кредитование - Набиуллина

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ФАС: в РФ нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продуктов
Ведомство будет проводить антимонопольные расследования по информации Ассоциации компаний розничной торговли о росте отпускных цен
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