Набиуллина заявила о стабилизации цен на нефть на фоне переговоров ОПЕК+

Цены на нефть стабилизировались на фоне переговоров ОПЕК+, но остаются на низком уровне - Набиуллина.
Для устойчивого восстановления цен на нефть понадобится время, ЦБ учтет это при принятии решений по ставке - Набиуллина.
Ситуация на глобальных финансовых рынках на этой неделе была относительно спокойной, наблюдается рост котировок - Набиуллина
ЦБ РФ внимательно отслеживает ситуацию по взаимодействию банков с клиентами - Набиуллина
ЦБ РФ работает с банками, чтобы те не сокращали кредитование - Набиуллина