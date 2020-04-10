Банки получили 900 заявок от компаний на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российские банки получили более 900 заявок на беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам. Уже одобрены 234 заявки на сумму 76 млн рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Могу сказать, что по зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок почти на 6 млрд рублей, удовлетворено 234 заявки на очень маленькую сумму - 76 млн рублей", - сказала она.

Количество обращений от предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) по реструктуризации кредитов выросло со 2 по 7 апреля на 22%.

"Реструктуризация кредитов малого и среднего бизнеса - здесь ситуация лучше. По информации системно значимых банков, за период со 2 по 7 апреля число обращений за реструктуризацией выросло на 22% и составило более 21 тыс.. Рассмотрено более 4,5 тыс. обращений, это почти в четыре раза больше по сравнению с результатами мониторинга за предыдущий период с 20 марта по 1 апреля", - сказала Набиуллина.

"Мы видим и позитивный отклик банков на такие обращения: удовлетворено около 97% от рассмотренных обращений. На рассмотрении находятся еще примерно 16 тысяч обращений", - добавила глава Банка России.

Реструктуризация кредитов

Российские банки получили более 107 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц на фоне распространения нового коронавируса.

"С 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии. Из них 84 тыс. - это 79% заявок по потребительским кредитам, 23 тыс. - 21% по ипотечным кредитом", - сказала она.

"По состоянию на 7 апреля банками было рассмотрено 76 тыс. заявлений, это 71% от поступивших заявлений. Удовлетворено около 15% от рассмотренных заявлений: 9 тыс. по потребительским кредитам, 2,5 тыс. - по ипотечным. Отказано в удовлетворении по 65 тыс., еще 31 тыс. заявлений находятся в стадии рассмотрения", - сказала Набиуллина.

Ипотеки

Банк России пока не наблюдает массового повышения ставок по ипотеке и потребительским кредитам. Даже если повышение ставков по жилищным кредитам произойдет, то это не будет долгосрочной тенденцией, сообщила глава регулятора.

"Мы не видим пока массового повышения ипотечных ставок, как и ставок по кредитам. Да, действительно, некоторые банки заявляют об этом. Мы ключевую ставку сохранили неизменной, однако банки при выдаче кредитов учитывают и кредитные риски. Мы не думаем, что даже если будет повышение ипотечных ставок, это будет долгосрочная тенденция", - сказала она.

Набиуллина отметила, что после завершения пандемии коронавируса ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки станут более доступными.

"Чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку, они [банки] требовали личного участия заемщика, мы временно смягчаем для банков требования по идентификации клиентов. И банки смогут проводить ипотечные сделки удаленно", - также сказала она.

Регуляторные послабления

ЦБ пересмотрит регуляторные послабления, если банки будут использовать их не по назначению, сообщила Набиуллина.

"Мы хотели бы, чтобы эти действия [регуляторные послабления] приводили именно к росту и поддержке кредитования. Если мы увидим, что этого не происходит, [поймем, что] регуляторные меры работают не по назначению, будем их пересматривать", - сказала она.