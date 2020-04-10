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Путин продолжит серию антикризисных совещаний по разным отраслям

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, работа будет проводиться "в основном в режиме видеоконференций"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе продолжить совещания с антикризисной повесткой дня, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Следующая неделя в настоящий момент планируется не менее насыщенной [чем нынешняя у президента РФ Владимира Путина]", - сказал представитель Кремля. По его данным, работа будет проводиться "в основном в режиме видеоконференций".

"Президент идет по мегакрупным отраслям, где и антикризисную проблематику поднимает, проблематику функционирования отраслей в специфических условиях, связанных с эпидемиологической ситуацией", - отметил Песков.

Он напомнил, что в четверг Путин провел такое совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса, а в пятницу - с представителями ракетно-космической отрасли. "Дальше последуют эти совещания, будут продолжаться по разным секторам", - прогнозирует пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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