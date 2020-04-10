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Пандемия коронавируса нового типа
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Новак: пандемия обернется более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 года

Министр энергетики РФ заявил, что необходимы коллективные действия для ликвидации этих последствий

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разразившаяся в мире пандемия коронавируса и ее последствия обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Поэтому необходимы коллективные действия для ликвидации этих последствий, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания глав минэнерго стран G20.

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"Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности является ключами к решению многоплановых проблем, в том числе связанных со здравоохранением, с благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса", - сказал он.

"Это, безусловно, требует принятия эффективных мер реагирования. И наша задача состоит в том, чтобы защитить интересы наших граждан и выполнить поручения лидеров наших стран, содержащихся в заявлениях группы G20, о необходимости коллективных действий для ликвидации вспышки инфекций и ее экономических и социальных последствий", - отметил глава Минэнерго РФ, добавив, что в этот сложный момент все государства должны действовать в духе партнерства и солидарности.

Заседания министров энергетики стран G20 станет продолжением проходившей накануне онлайн-конференции стран ОПЕК+. За исключением Мексики, все участники переговоров поддержали соглашение об ограничении добычи нефти - оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 10 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 8 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 6 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Теперь осталось согласовать сделку с Мексикой и обсудить возможность присоединения других нефтедобытчиков, в частности - США.

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Новак, Александр ВалентиновичПандемия коронавируса нового типа
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