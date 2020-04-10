Новак призвал создать в рамках G20 комитет по стабилизации рынка нефти

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак назвал необходимой кооперацию стран G20 в вопросе снижения мировой добычи нефти и призывал партнеров к совместным действиям для восстановления энергетического рынка. Для этих целей и мониторинга ситуации обсуждается создание специального комитета при G20, куда смогут вступить все заинтересованные страны и профильные энергетические агентства, сказал он во время выступления на встрече министров энергетики большой двадцатки.

"Сегодня все страны - производители нефти должны объединить усилия. Предлагаемый к созданию в рамках группы двадцати комитет призван обеспечить координацию сотрудничества в целях повышения уровня стабильности и безопасности энергетического рынка в интересах устойчивого развития всех государств. Уважаемые коллеги, друзья, призываю всех к совместных действиям и к результативным мерам по восстановлению энергетического рынка", - сказал он.

Новак отметил, что участие стран G20 в сделке необходимо, так как их доля в мировом ВВП составляет порядка 80%, а кризис в нефтяной отрасли грозит серьезными социально-экономическими последствиями для всего мира. Он коснется как потребителей, так и производителей нефти, добавил министр.