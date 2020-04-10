Песков не слышал об исках бизнеса к властям из-за ограничений в условиях пандемии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не слышал о судебных исках от предпринимателей против властей в связи с ограничительными мерами, принятыми из-за пандемии коронавируса.

"На счет суда я не в курсе, не видел таких сообщений, но это право любого предпринимателя (обращаться в суд - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов, озвучившего данные о наличии таких исков и о недовольстве бизнеса ограничениями, введенными без официального объявления режима чрезвычайной ситуации.

В то же время Песков отметил, что представители бизнес-сообщества, как и многие другие, "знают эпидемиологическую ситуацию".

"Они знают, что есть регионы России, где до сих пор не зафиксирован коронавирус, и что есть города, гигантские мегаполисы, как Москва, где цифры пока, к сожалению, растут, и власти города в круглосуточном режиме делают все, чтобы избежать скачкообразного роста числа заболевших", - указал пресс-секретарь.

Он признал, что возникающие в этой связи экономические трудности бизнеса совершенно понятны. "Но все-таки хотелось бы напомнить о тех мерах поддержки, которые уже озвучены федеральным центром, президентом, мэром Москвы", - добавил Песков.