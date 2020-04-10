Международные резервы России в марте сократились до $563,47 млрд

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 апреля 2020 года составили $563,473 млрд, что на 1,2% (или на $6,908 млрд) ниже показателя на начало марта, сообщает Банк России.

На 1 апреля 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $487,803 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За март текущего года валютные резервы РФ уменьшились почти на 1,6% - до $443,634 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах незначительно возросла и составила $119,84 млрд.