В Минфине оценили профицит бюджета России в январе - марте 2020 года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - марте 2020 года предварительно составил 12,407 млрд руб., или 0,05% ВВП. Об этом говорится в размещенных на сайте Минфина РФ материалах.

Доходы бюджета в январе - марте составили 4,73 трлн руб. или 23% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", из них нефтегазовые - более 1,788 трлн руб., ненефтегазовые - 2,942 трлн руб.

Расходы бюджета составили 4,718 трлн руб., или 24% к общему объему расходов федерального бюджета и 22,7% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба - 3,153 триллиона рублей, или 24% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 1,188 трлн рублей, или 21,7% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 388,99 миллиарда рублей (19,9% к годовому прогнозу).