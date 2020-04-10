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Хайнань запустил англоязычную версию сайта о региональной зоне свободной торговли

Цель нововведения - облегчить доступ широкой общественности к ряду важных информационных материалов

ХАЙКОУ /Китай/, 10 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в пятницу запустила новую, англоязычную версию правительственного сайта, посвященного развитию на острове зоны и порта свободной торговли. Как отмечается в распространенном комментарии местной администрации, цель нововведения - облегчить доступ широкой общественности к ряду важных информационных материалов.

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"Хайнань - единственный тропический регион Китая. Это крупнейшая особая экономическая зона нашей страны, самая большая зона свободной торговли, функционирующая в экспериментальном режиме, - говорится в заявлении. - Благодаря этому возникают уникальные преимущества, связанные с усилением открытости и проведением политики по обеспечению максимальной открытости".

В документе уточняется, что председатель Си Цзиньпин лично руководил работой, касающейся предварительной проработки этого проекта. "Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР приняли важное решение с учетом международной ситуации и процесса внутреннего развития. <...> Формирование на Хайнане зоны и порта свободной торговли - мера, свидетельствующая о стремлении Китая усиливать открытость и активно способствовать экономической глобализации", - подчеркивается в нем.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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