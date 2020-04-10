РСПП предлагает правительству не сокращать инвестпрограммы естественных монополий

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает не сокращать инвестпрограммы естественных монополий, а также увеличить авансирование госзаказа для бизнеса. Об этом заявил президент РСПП Александр Шохин в ходе круглого стола "Мир в условиях пандемии Covid-19: глобальные стратегии".

"Мы хотели бы, чтобы машиностроительные отрасли сохранили заказ от наших естественных монополий: от РЖД, от "Транснефти", "Роснефти", "Россетей" и так далее. Поэтому инвестиционные программы естественных монополий не должны резко сокращаться, и государство, помогая им, помогает многочисленным сотням и тысячам поставщиков", - сказал Шохин.

"Кроме того, безусловно, госзаказ является, и муниципальный заказ, мощным средством поддержки бизнеса, и очень важно, чтобы, скажем, авансирование этих заказов сохранялось и даже увеличивалось", - добавил глава РСПП.

По мнению Шохина, в оборонных отраслях речь может идти и о 80% аванса, в гражданских отраслях - о 50%. "И безусловно, это тоже мощный, системный фактор поддержки бизнеса", - добавил он.

Кроме того, президент РСПП выразил мнение о необходимости задействования денежно-финансовых и кредитных механизмов. "Сейчас многие предприятия сталкиваются с тем, что не хватает денег, что называется, на "оборотку" - на текущую операционную деятельность. И безусловно, здесь нужны и определенные ссуды, и кредиты беспроцентные, и государственные гарантии, которые позволят вот в этот сложный период - а это скорее всего апрель - май - эту "оборотку" получать на достаточно льготных условиях", - заключил он.