В АСИ рассказали о 26% компаний, сокративших своих сотрудников

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Свыше 26% малых и средний предприятий в России за последние недели сократили или отправили в отпуск без сохранения зарплат своих сотрудников. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на круглом столе "Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии", который проходит в формате онлайн.

"Сегодня опросы наши по регионам показывают, что уже 26,6% бизнеса сократили людей или отправили их в отпуск без сохранения зарплаты. Также 50% предпринимателей фиксируют кратное снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год", - сказала она.

По словам Чупшевой, сегодня необходимы "очень быстрые меры поддержки". Она отметила, что предпринимателям уже предоставлена отсрочка по налогам. При этом для бизнеса также важно решить проблему арендных платежей. "Здесь мы пока не видим результата этой меры. Принято постановление правительства, но так как отношения между арендатором и арендодателем лежат в плоскости гражданско-правовых отношений, здесь правительство может только рекомендовать и давать пояснения", - уточнила она.

Чупшева добавила, что бизнес приветствует меры поддержки в этой части, введенные властями Москвы. По ним арендодатели, которые снижают на 50% и более арендную плату для арендаторов, получают каникулы по налогу на имуществу, аренду на землю и другую поддержку. "Бизнес ждет такого же решения на уровне страны", - заключила она.

Пострадали все отрасли

Почти все отрасли бизнеса пострадали от ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, поэтому отнесение к наиболее пострадавшим лишь части из них является несправедливым, считает Чупшева.

"Сегодня, к сожалению, категория отнесения к пострадавшим отраслям, очень несправедливая, скажем так, по ОКВЭДам, по видам экономической деятельности. Под нее подпадают порядка 15-17% всех субъектов МСП. А это значит, что большинство не могут воспользоваться отсрочкой (выплаты налогов и страховых взносов - прим. ТАСС), льготными кредитами на выплату заработной платы. Наше мнение, что сейчас можно использовать международную практику (по поддержке бизнеса в период пандемии - прим. ТАСС) - это субсидирование на выплату зарплат сотрудников в пострадавших отраслях. Здесь пострадавшие почти все, наверное нам проще перечислить тех, кто не пострадал", - сказала она.

Она также отметила, что многие рестораны не проходят по критериям субъектов МСП, так как число работников превышает допустимый. В связи с этим предприниматели не могут воспользоваться предусмотренными льготами для малого и среднего бизнеса.

6 апреля правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа. В список вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Признанные наиболее пострадавшими отрасли смогут воспользоваться льготами и мерами поддержки, в том числе отсрочками по уплате налогов, сокращением процентных ставок по выплате страховых взносов, льготными кредитами на выплату зарплат сотрудникам и отсрочками по арендной плате.