Кабмин направит 141 млн руб. на информирование граждан о мерах по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 141 млн рублей на информирование граждан о мерах по борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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"Выделить в 2020 году Управлению делами президента Российской Федерации из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 141 млн рублей для предоставления в 2020 году субсидии автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" на финансовое обеспечение комплекса мер в сфере информационной коммуникации с гражданами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, речь идет о расходах на производство и распространение в СМИ и интернете информационной продукции, создание информационных материалов, а также реализацию специальных проектов.

Управление делами президента должно будет обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств и предоставить доклад об их расходовании до 1 февраля 2021 года.