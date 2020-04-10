Глава ФССП предложил на полгода заморозить принудительное взыскание долгов с граждан

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов с граждан и малого бизнеса.

"По нашему мнению, дополнительные меры могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Аристов, выступая на сессии "Права человека на карантине" на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

Кроме того, добавил Аристов, ФССП также прорабатывает возможность исключения до конца этого года совершения судебными приставами действий, связанных с так называемыми практическими мерами, - это выезд на адрес должника, арест его имущества в том числе с его изъятием.