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Власти Карелии рассчитывают снизить безработицу до 7,3% за счет программы развития

Программа находится на рассмотрении правительства РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство Карелии намерено добиться снижения уровня безработицы с 8,7 до 7,3% за счет индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Программа находится на рассмотрении правительства РФ, Минэкономразвития России готово поддержать 36 предложенных регионом мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Карелии.

В конце февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, в том числе и Карелии. Первый транш составит 50 млрд рублей.

"Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии находится на рассмотрении в аппарате правительства РФ. Правительством РФ планируется выделить на реализацию программы из федерального бюджета 5 млрд рублей. Дальнейшее утверждение и эффективная координация мероприятий программы до 2025 года сможет обеспечить в сравнении с 2018 годом: снижение уровня бедности - с 15,6% до 14,85%, снижение уровня безработицы - с 8,7% до 7,3%, рост уровня реальной среднемесячной заработной платы - с 111,2% до 127,4%, повышение среднедушевых доходов населения - с 30 300 до 32 305 рублей, повышение валового регионального продукта - с 252,2 млрд (2017 год) до 341,6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

В частности, Минэкономразвития РФ готово поддержать следующие мероприятия программы: развитие инфраструктуры территорий, относящихся к археологическому комплексу "Беломорские петроглифы", поддержку сельского хозяйства, инвесторов, строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов спорта, создание промышленных кластеров.

Программа предусматривает развитие авиационного, железнодорожного, водного транспорта, сети автодорог и дорожной инфраструктуры, туризма и сельского хозяйства. Программа направлена на реализацию крупных инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

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