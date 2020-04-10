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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти США заявили, что вывод экономики из кризиса требует остановки падения цен на нефть

Ранее специалисты Международного валютного фонда сообщили, что ожидают в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство США считает, что полное восстановление мировой экономики от нынешнего кризиса требует стабилизации энергетических рынков и остановки падения цен на нефть. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт.

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Он принял участие в экстренных переговорах министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления Бруйетта распространила пресс-служба Минэнерго США.

"Для того, чтобы произошло полное восстановление [глобальной экономики], мы должны стабилизировать мировые энергетические рынки, остановив это опасное падение цен [на топливо]", - заявил коллегам по "двадцатке" американский министр.

По его словам, "сегодняшний кризис выходит за пределы интересов какой-то отдельной страны, требует быстрого и решительного ответа от всех" государств - членов "большой двадцатки" и международного сообщества в целом. "Неспособность действовать влечет далеко идущие последствия для всех наших экономик", - отметил Бруйетт.

На его взгляд, "коллективным интересам" G20 отвечает возвращение энергетической отрасли "к позиции силы". Это позволило бы гарантировать, что "энергетика вновь ведет за собой экономический рост" и позволяет укреплять национальную безопасность стран "двадцатки", убежден министр. "Наша конечные цели ясны: мы хотим восстановить ценовую стабильность, продвинуть свободные и открытые рынки, вернуть мир к процветанию <...>, сохраняя жизни и источники доходов собратьев во всем мире. Я призываю к тому, чтобы мы относились к возникшему кризису со всей серьезностью, которой он заслуживает. Ради нынешних и будущих поколений", - добавил Бруйетт.

Как ранее подчеркнул Международный валютный фонд (МВФ), его специалисты ожидают в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса. С таким предупреждением выступила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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