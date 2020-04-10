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ФАС: в РФ нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продуктов

Ведомство будет проводить антимонопольные расследования по информации Ассоциации компаний розничной торговли о росте отпускных цен

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Объективных экономических причин для роста цен на продукты в РФ нет. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"В стране нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продовольственных товаров, сейчас у нас может быть одна проблема - ажиотажный спрос, который может приводить к созданию дефицита и росту цен", - отметил он. 

ФАС будет проводить антимонопольные расследования по информации Ассоциации компаний розничной торговли о росте отпускных цен, отметил Тенишев. 

"Мы уже запросили в АКОРТ, все сведения о том, кто и когда собрался повысить цены, по каждому такому случаю будет проведено тщательное антимонопольное расследование. Мы уже ведем целый ряд проверок по подозрению в организации картелей. В стране нет дефицита гречневой крупы, муки, сахара, подсолнечника. Рынок риса крайне слабо зависит от импорта и колебания валютных курсов не могут оказывать на него существенного влияния. В целях профилактики исполнительному директору Руспродсоюза, который публично объявил о предстоящем повышении цен, выдано предостережение. Действия любой из компаний, которая последует этим призывам и поднимет цены, будут расценены нами как незаконные согласованные действия по повышению цены. За такое антимонопольное нарушение виновным грозит штраф в размере до 5% от годового оборота", - сообщил он.

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