США призывают все страны принять меры для сокращения избытка нефти на рынке

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Вашингтон призывает все страны принять меры, чтобы сократить избыток нефти на рынке и ликвидировать дисбаланс спроса и предложения. Об этом заявил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Он принял участие в экстренных переговорах министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления Бруйетта распространила пресс-служба Минэнерго США.

"Для всех стран пришло время серьезно изучить, что каждая из них может сделать, чтобы исправить дисбаланс спроса и предложения. Мы призываем все страны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для сокращения избытка", - сказал Бруйетт.

"Президент [США Дональд Трамп] и другие представители администрации разговаривали с [представителями] соответствующих стран, чтобы помочь этому произойти. В свою очередь США предпринимают действия для открытия нашего стратегического нефтяного резерва для хранения там максимально возможного количества нефти. Это приведет к тому, что излишки нефти будут выведены с рынка в то время, когда коммерческие хранилища наполняются, а рынок перенасыщен. Также мы будем искать дополнительные возможности, чтобы снизить ущерб, который переживают наши производители", - добавил Бруйетт.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая - июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран - участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.