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ВЭБ направил на поддержку значимых для России проектов более 25 млрд рублей

Сумма траншей в период с 25 марта по 9 апреля составила 16,8 млрд рублей, объем гарантий превысил 8,7 млрд рублей

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ с начала усиления режима изоляции направил более 25 млрд рублей на поддержку значимых для экономики проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"ВЭБ.РФ в период с 25 марта по 9 апреля 2020 года выдал транши на общую сумму 16,8 млрд рублей для реализации значимых проектов. Объем гарантий, предоставленный за этот период, превысил 8,7 млрд рублей. Всего с начала этого года ВЭБ.РФ направил в экономику страны более 111 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, эти инвестиции позволяют продолжить реализацию приоритетных проектов для экономики России в промышленности, в том числе в газохимической, инфраструктуре, включая портовую, цифровой экономике. "Ряд проектов финансируется с использованием механизмов Фабрики проектного финансирования. Таким образом ВЭБ.РФ в партнерстве с коммерческими банками обеспечивает приток инвестиций в экономику, продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами, клиентами - обеспечивает выдачу средств согласно одобренному графику, в срок. Главная наша задача - это эффект для экономики", - добавил Шувалов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Средства, в частности, пошли на строительство горно-металлургического комбината и освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и создание единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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