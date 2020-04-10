Мантуров заявил, что его заместитель Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал поведение своего зама Дмитрия Овсянникова, ранее нецензурно выражавшегося в аэропорту Ижевска, недопустимым и заявил, что он не будет участвовать в работе Минпромторга.

В пятницу правительство РФ уменьшило число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10 человек, соответствующее постановление 9 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет", - сказал Мантуров, чьи слова передала пресс-служба министерства.

Министр также заявил, что полностью разделяет принципиальную позицию "Единой России", исключившей Овсянникова из партии.

27 апреля Завьяловский районный суд в Удмуртии рассмотрит дело Овсянникова о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска. По данным источника в правоохранительных органах, полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а после просьбы показать документы начал нецензурно выражаться. Минпромторг пообещал провести внутреннее расследование.

8 апреля президиум генсовета "Единой России" исключил Овсянникова из партии. Овсянников в пятницу на своей странице в Фейсбуке принес извинения на нецензурную лексику, подчеркнув, что не отказывался от выполнения законных требований сотрудников службы авиабезопасности и полиции.

Овсянников стал замминистра промышленности и торговли РФ в октябре 2019 года. В 2016-2019 годах он был губернатором Севастополя.