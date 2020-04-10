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США помогут Мексике в связи с ее намерением сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей

По словам Дональда Трампа, Мехико возместит это "когда-нибудь позднее"

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты помогут Мексике в связи с ее намерением сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, Мехико потом компенсирует Вашингтону расходы. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме.

Как пояснил глава вашингтонской администрации, в четверг вечером у него состоялся телефонный разговор с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. "Мексика обязуется добывать меньше на 100 тыс. баррелей [в сутки]. У них есть лимит, страны ОПЕК договорились о другом лимите - сокращение примерно на 23%", - пояснил Трамп.

"США помогут Мексике, они нам [это] возместят когда-нибудь позднее, когда будут готовы сделать это", - сказал глава Белого дома. "У нас была отличная беседа, посмотрим, как это все сработает", - добавил Трамп.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение ее добычи составит 100 тыс. б/ с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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