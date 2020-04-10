Минэкономразвития направит экспертов на предприятия для увеличения производства масок

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Производительность труда" направит экспертов для увеличения производства медицинских масок, медикаментов и медоборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Эксперты Минэкономразвития в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" помогут предприятиям увеличить объем производства средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, необходимых для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда уже в ближайшее время выйдут на предприятия, которые обеспечивают жителей страны средствами защиты и медицинскими изделиями.

"К таким предприятиям не применяются критерии отбора, установленные национальным проектом, а также не устанавливаются целевые показатели и штрафные санкции за их невыполнение", - добавили в Минэкономразвития.