Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии снижение объемов добычи нефти

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом обсудил вопросы снижения объемов добычи нефти. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны условились о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение ее добычи составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

В пятнину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+.