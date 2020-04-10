Трамп предписал Минсельхозу сделать все для обеспечения продовольственной безопасности США

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал министру сельского хозяйства Сонни Пердью распоряжение использовать все имеющиеся у него полномочия и финансовые средства для оказания поддержки американским фермерам в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

"Я вчера (в четверг - прим. ТАСС) отдал распоряжение министру сельского хозяйства Сонни Пердью ускорить предоставление помощи американским фермерам, - заявил глава государства в пятницу на брифинге в Белом доме. - Министр Пердью воспользуется всеми имеющимися в его распоряжении инструментами для быстрой подготовки программы выделения не менее 16 млрд долларов в целях облегчения положения, в котором оказались владельцы ферм, ранчо и производители [агропродукции] из-за коронавируса".

Трамп заявил о необходимости "обеспечения во время кризиса цепи поставок" сельскохозяйственной продукции. Главе Минсельхоза также предписано "использовать все имеющиеся фонды и полномочия для обеспечения продовольственной безопасности" США, указал президент.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 475,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 925 человек, выздоровели 26 645.