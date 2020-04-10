{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп: договоренности с Мексикой подразумевают некоторые сокращения нефтедобычи в США

Мексика сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые Вашингтоном и Мехико, предусматривают определенные сокращения объемов добычи нефти в Соединенных Штатах. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме.

"Мексика сократит [нефтедобычу] на 100 тыс. баррелей [в сутки], это будет означать, что им не хватает 250 [тыс. баррелей в сутки] до 300 [тыс. баррелей в сутки]. Мы устраним эту разницу", - сказал Трамп, вновь подчеркнув, что потом Мексика возместит США расходы. По его словам, возможно, "это будет в другой форме".

Один из журналистов попросил Трампа уточнить, будет ли это осуществляться путем снижения добычи нефти Соединенными Штатами. "Определенным сокращением американской добычи", - сказал Трамп. "Добыча нефти в США уже сократилась, потому мы являемся экономикой, на которую воздействует [ситуация на] рынке, <...> они (американские производители - прим. ТАСС) сокращали добычу повсеместно", - добавил Трамп.

Другой журналист попросил Трампа подтвердить, имеет ли он в виду сокращение добычи нефти США на 250 тыс. баррелей в сутки. "Да. <...> На самом деле это то, что мы уже сделали (сократили - прим. ТАСС), мы бы согласились на сокращение, они согласились бы сделать что-то, чтобы компенсировать нам это в будущем", - ответил президент США.

"Для Мексики это приемлемо, не знаю, будет ли это приемлемо для других нефтедобывающих стран, посмотрим. Но это то, что, без сомнений, будет приемлемо для меня", - добавил глава вашингтонской администрации.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение ее добычи составит 100 тыс. б/ с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ростуризм предлагает из-за коронавируса увеличить субсидии для внутренних туроператоров
Помимо увеличения финансирования, предлагается расширение списка целевых регионов России - за привлечение в них туристов будет выплачиваться субсидия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС