Трамп: договоренности с Мексикой подразумевают некоторые сокращения нефтедобычи в США

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые Вашингтоном и Мехико, предусматривают определенные сокращения объемов добычи нефти в Соединенных Штатах. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме.

"Мексика сократит [нефтедобычу] на 100 тыс. баррелей [в сутки], это будет означать, что им не хватает 250 [тыс. баррелей в сутки] до 300 [тыс. баррелей в сутки]. Мы устраним эту разницу", - сказал Трамп, вновь подчеркнув, что потом Мексика возместит США расходы. По его словам, возможно, "это будет в другой форме".

Один из журналистов попросил Трампа уточнить, будет ли это осуществляться путем снижения добычи нефти Соединенными Штатами. "Определенным сокращением американской добычи", - сказал Трамп. "Добыча нефти в США уже сократилась, потому мы являемся экономикой, на которую воздействует [ситуация на] рынке, <...> они (американские производители - прим. ТАСС) сокращали добычу повсеместно", - добавил Трамп.

Другой журналист попросил Трампа подтвердить, имеет ли он в виду сокращение добычи нефти США на 250 тыс. баррелей в сутки. "Да. <...> На самом деле это то, что мы уже сделали (сократили - прим. ТАСС), мы бы согласились на сокращение, они согласились бы сделать что-то, чтобы компенсировать нам это в будущем", - ответил президент США.

"Для Мексики это приемлемо, не знаю, будет ли это приемлемо для других нефтедобывающих стран, посмотрим. Но это то, что, без сомнений, будет приемлемо для меня", - добавил глава вашингтонской администрации.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение ее добычи составит 100 тыс. б/ с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.