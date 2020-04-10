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Минэнерго не исключило принятия дополнительных мер на рынке нефти в случае необходимости

Также Новак уточнил, что возможно и более быстрое восстановление добычи

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключило в ходе реализации договоренности ОПЕК+ принятия дополнительных мер на рынке нефти в случае необходимости или более быстрого восстановления добычи. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться. И в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 г., но уже в меньшем объеме.

Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 г. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/ с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Мексики, страна договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

К настоящему моменту, по данным источников ТАСС, переговоры министров стран энергетики G20 завершились. Страны подписали финальное коммюнике, несмотря на разногласия.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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