Власти Дагестана планируют направить 300 млн рублей на мелиорацию в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан в текущем году направит на мелиорацию 300 млн рублей, чтобы решить проблемы с водоснабжением, возникшие из-за снижающегося количества осадков. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава региона Владимир Васильев.

"Нас тревожит ситуация на юге [республики], где у нас, к сожалению, осадки из года в год снижаются, и здесь есть проблема водоснабжения. Поэтому мы в прошлом году выделили, как никогда ранее, 500 млн рублей на мелиорацию, но этого недостаточно. В этом году мы запланировали 300 млн рублей", - сказал Васильев.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства республики, средства планируется направить в основном на внутрихозяйственные мелиоративные сети. "Аграрии будут готовить и защищать свои проекты по мелиорации, которые в случае положительного заключения будут профинансированы из регионального бюджета", - сказал представитель ведомства, отметив, что большая часть проектов ожидается из северной части республики, где в основном занимаются рисоводством.

В Дагестане на мелиорацию в 2019 году из республиканского бюджета впервые за последние 20 лет было выделено более 500 млн рублей, что позволит восстановить и реконструировать на современной технологической основе мелиоративную сеть на 17 тыс. га и дополнительно получить продукцию сельского хозяйства на 1 млрд рублей.

По данным Минсельхозпрода региона, в 2018 году на эти цели в Дагестане было выделено около 200 млн рублей.