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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак назвал срок соглашения ОПЕК+ в два года наиболее эффективным для рынка

Он также может быть пересмотрен, заявил глава Минэнерго

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могут как увеличить, так и уменьшить срок нового двухлетнего соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом телеканалу "Россия-24" сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас будет возможность продлить этот срок. В случае более быстрого восстановления ситуации на рынке мы можем принять решение в более короткие сроки завершить мероприятия по восстановлению рынка", - сказал министр.

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По его словам, страны ОПЕК+ обсуждали три варианта сроков действия нового соглашения. "На один год, на три и на четыре. Мы договорились, что срок - два года. Это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал, что намерение стран серьезное для того, чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке, восстановлению баланса спроса и предложения", - добавил он.

В России готовы к сокращению нефтедобычи

Российские нефтяные компании готовы сокращать добычу нефти, Минэнерго находится в постоянном контакте с их руководителями. 

"Наши компании готовы [к сокращению добычи], и мы исходим из того, что мы в постоянном контакте с руководителями наших нефтяных компаний", - сказал Новак.

Минэнерго также считает, что компании смогут провести мероприятия технического и технологического характера для достижения тех показателей по сокращению добычи, которые берет на себя Россия, добавил министр.

Ранее "Татнефть" сообщала, что может снизить добычу нефти на 10-15% на несколько месяцев за счет временной остановки наименее рентабельных скважин, которые при восстановлении добычи могут быть снова введены в эксплуатацию.

ОПЕК+ сократит добычу на 15 млн б/с

Суммарное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также некоторыми их партнерами из G20 составит 15 млн б/с. 

"Суммарное сокращение [добычи нефти странами ОПЕК+ и их партнерами из G20] в течение мая-июня составит около 15 млн б/с", - сказал глава Минэнерго.

"Мы посчитали, что общее количество стран, которые могут участвовать в этом (в сокращении нефтедобычи - прим. ТАСС), - их суммарная добыча составляет порядка 70 млн баррелей в сутки из 100 млн баррелей, которые добываются в мире. Это 70%, это очень существенный и очень большой вклад, который должны внести все добывающие страны", - добавил Новак.

Сокращение в странах не из ОПЕК+

Страны, которые ранее не принимали участие в сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ - Канада, США, Норвегия, Аргентина и другие - согласились снизить в совокупности объем извлечения нефти на 5 млн баррелей в сутки. 

"Сегодня в рамках G20 было 20 стран, которые также принимали участие, и многие говорили о тех мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке. Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн б/с, США говорили, Норвегия, Аргентина и другие. Мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей странами - производителями нефти сокращено, не входящими в ОПЕК+", - сказал Новак.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме.

Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/ с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Мексики, страна договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

Большая двадцатка

Беспрецедентное падение спроса на нефть в результате пандемии в апреле может достигнуть 20 млн б/с, а в среднем по году - 7 млн б/с, подсчитали в ОПЕК. Таким образом, от крупных нефтеэкспортеров из Большой двадцатки ОПЕК ожидал сокращения добычи хотя бы на 5 млн б/с усилиями США, Канады, Бразилии и Норвегии (последняя не входит в G20).

В коммюнике по итогам переговоров Большой двадцатки по энергетике, конкретных квот по сокращению добычи не содержалось. Источник ТАСС, участвовавший в вебинаре, сообщал, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Впрочем, министры договорились создать координационную группу, которая займется мониторингом рынка нефти.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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