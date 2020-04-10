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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Страны G20 не нашли поводов для сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК+

Некоторые из них попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Associated Press
Описание
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
© Associated Press

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Переговоры по энергетике Большой двадцатки, длившиеся более пяти часов в формате вебинара, завершились. Вопреки ожиданиям вопрос о добровольном сокращении добычи по аналогии с ОПЕК+ даже не обсуждался. Напротив, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти.

Виртуальная конференция по энергетике G20 состоялась сразу после внеочередной встречи стран ОПЕК+, которые накануне договорились о совместном сокращении добычи сроком на 2 года. С 1 мая страны Венского соглашения будут должны сократить добычу на 10 млн б/с, после июля квота снизится.

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Еще до переговоров ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия, последняя председательствует в G20 в этом году, призвали других крупных производителей, таких как США, Канада, Бразилия и Норвегия внести свой вклад в стабилизацию рынка нефти.

О том, что сокращать производство нефти на переполненном рынке следует не только ОПЕК, на открытии заседания G20 заявил и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. "G20 имеет сегодня уникальную возможность содействовать в устранении нестабильности на энергетическом рынке. Мы настоятельно призываем всех членов G20, включая Мексику, принять срочные меры по стабилизации рынка нефти", - сказал он.

Призывы бен Сальмана не были беспочвенными. Беспрецедентное падение спроса на нефть в результате пандемии в апреле может достигнуть 20 млн б/с, а в среднем по году - 7 млн б/с, подсчитали в ОПЕК. Таким образом, от крупных нефтеэкспортеров из Большой двадцатки ОПЕК ожидал сокращения добычи хотя бы на 5 млн б/с усилиями США, Канады, Бразилии и Норвегии (последняя не входит в G20).

Однако в коммюнике, подготовленном по итогам встречи, конкретных квот по сокращению добычи не содержалось. Источник ТАСС, участвовавший в вебинаре, сообщал, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Впрочем, министры договорились создать координационную группу, которая займется мониторингом рынка нефти. Кроме того, в финальном заявлении говорится о необходимости "предпринять немедленные действия для стабилизации рынка нефти".

Мексика против

Другая надежда, связанная с переговорами, касалась позиции Мексики, которая является членом как G20, так и альянса ОПЕК+. Накануне Мексика оказалась единственной страной, которая не стала подписывать соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ на 10 млн б/с. Из-за этого финализация сделки перенеслась на пятницу - в ОПЕК надеялись, что убедить несговорчивую Росио Нале - главу энергетического ведомства Мексики - удастся во время сессии G20.

Однако, по словам источников ТАСС, сделать этого не удалось. Выслушав всех коллег по коалиции, госпожа Нале сообщила, что позиция не изменилась: Мексика не будет сокращать добычу на предложенные 400 тыс. б/с.

Впрочем, у Нале была сильная поддержка в лице американского президента Дональда Трампа, который в пятницу заявил, что США помогут Мексике сократить добычу нефти. Взяв на себя большую часть квоты соседней страны, Штаты надеются в будущем получить от Мехико некую компенсацию, пояснил Трамп. Устроит ли такая схема Саудовскую Аравию и ОПЕК+ в целом, пока неизвестно.

Другим препятствием в переговорах стали расхождения в оценках того, как пандемия повлияла на рынок нефти. Озвученные ОПЕК цифры убедили не всех на конференции G20. По словам источников ТАСС, некоторые европейские страны выступили за смягчение риторики в окончательном тексте коммюнике, чтобы не драматизировать ситуацию.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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