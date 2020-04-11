{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти США одобрили кредиты малому бизнесу на сумму $168 млрд

Как сообщили в Белом доме, предпринимателей освободят от необходимости возвращать запрошенную ими сумму в случае, если средства будут потрачены на зарплату сотрудникам

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Власти США одобрили кредиты 661 тыс. предприятий на сумму $168 млрд по программе поддержки малого бизнеса в условиях распространения нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас сейчас одобрены 661 тыс. кредитов, - указал он. - Правительство одобрило [кредиты] на $168 млрд". Кадлоу напомнил, что предприниматели будут освобождены от необходимости возвращать запрошенную ими сумму в случае, если средства будут потрачены на выплату зарплат их сотрудникам.

По словам Кадлоу, федеральные власти опасаются того, что выделенные на поддержку малого бизнеса средства закончатся к 17 апреля. "Поэтому мы хотели бы, чтобы Конгресс помог нам с выделением дополнительных $250 млрд", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 496 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 586 человек, выздоровели 28 790.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Развитие Дальнего Востока
Колыма намерена покрыть затраты на льготы для МСП за счет горнодобывающей отрасли
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в виде налоговых льгот в регионе составят более 40 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС