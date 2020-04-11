Кабмин одобрил сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить сводную Стратегию развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года", - говорится в сообщении.

Как отмечал на заседании правительства в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, цель стратегии - "сформировать конкурентоспособный на глобальном рынке промышленный сектор с высоким потенциалом". Стратегия предполагает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до 17%. Ежегодные темпы роста производства должны увеличиваться на 4,5% до 2025 года, а в дальнейшем - на 3% в год.

Кроме того, до 1 мая 2021 года Минпромторг должен обеспечить корректировку отраслевых стратегий развития для приведения их в соответствие со стратегией. Также до 15 мая 2020 года ведомству совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо представить материалы по вопросам развития станкоинструментальной промышленности и систем накопления энергии для рассмотрения у председателя правительства РФ.

Стратегической целью развития обрабатывающей отрасли "определено формирование в РФ глобально конкурентоспособного промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение национальных целей развития". По оценкам Минпромторга России, реализация документа "позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию РФ, укрепить и сохранить позиции в мировой экономике".