Новак: нефтяники не допустят закрытия скважин, где будет невозможно восстановить добычу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что российские нефтяные компании не допустят из-за договоренности ОПЕК+ закрытия тех скважин, где потом невозможно будет восстановить добычу. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, что компании этого не допустят", - заметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Опрошенные ТАСС эксперты ранее говорили, что Россия может выполнить условие новой сделки ОПЕК+, по которой она обещала сократить добычу нефти почти на четверть (на 2,5 млн баррелей в сутки), за счет фонда низкорентабельных скважин, который большей частью остался еще со времен СССР. В этом случае многие из них снова запустить будет уже невозможно, и эти запасы нефти будут утеряны, утверждали собеседники агентства.