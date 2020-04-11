{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак: нефтяники не допустят закрытия скважин, где будет невозможно восстановить добычу

Ранее эксперты ТАСС сообщили, что многие из скважин снова запустить будет уже невозможно, и эти запасы нефти будут утеряны
Министр энергетики РФ Александр Новак Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что российские нефтяные компании не допустят из-за договоренности ОПЕК+ закрытия тех скважин, где потом невозможно будет восстановить добычу. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, что компании этого не допустят", - заметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Опрошенные ТАСС эксперты ранее говорили, что Россия может выполнить условие новой сделки ОПЕК+, по которой она обещала сократить добычу нефти почти на четверть (на 2,5 млн баррелей в сутки), за счет фонда низкорентабельных скважин, который большей частью остался еще со времен СССР. В этом случае многие из них снова запустить будет уже невозможно, и эти запасы нефти будут утеряны, утверждали собеседники агентства.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Песков назвал "безусловным успехом" консенсус 22 из 23 стран ОПЕК+ по сокращению добычи
Россия надеется, что удастся формализовать консенсус по итогам переговоров ОПЕК+, добавил представитель Кремля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС