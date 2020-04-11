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Пандемия коронавируса нового типа

ФАС заявила о необходимости снижать избыточное антимонопольное регулирование при пандемии

Замглавы ФАС Сергей Пузыревский добавил, что внеплановые проверки могут проводиться только в случае угрозы жизни и здоровья людей

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Избыточное антимонопольное регулирование бизнеса необходимо снижать в условиях пандемии, внеплановые проверки могут проводиться только в случае угрозы жизни и здоровья людей. Об этом рассказал замглавы ФАС Сергей Пузыревский в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

"В таких условиях необходимо снижение избыточного антимонопольного регулирования на бизнес. Президент подписал соответствующий закон, приняты ограничения и запрет на проведение плановых проверок, которые касаются плановой работы в сфере антимонопольного контроля, и существенно сокращается проведение внеплановых проверок", - заявил он.

По словам Пузыревского, внеплановые антимонопольные проверки могут сводиться только к тем ситуациям, когда существует угроза здоровью граждан. "В первую очередь это касается товаров первой необходимости: продовольственных товаров, лекарственных средств, и доступность, и невозможность приобретения влияет на это. Здесь вводятся ограничения по проведению проверок, а в иных случаях практически эти проверки заблокированы", - добавил замглавы ФАС.

Пузыревский пояснил, что в тех случаях, когда ФАС принимает решение о привлечении к ответственности, во всех случаях будут даны рассрочки на штрафы не менее трех месяцев, чтобы облегчить финансовое обременение для предпринимателей.

В ФАС добавили, что в условиях пандемии обычными рыночными механизмами не всегда удается добиться сдерживания цен в определенных сферах, в том числе на рынке лекарственных препаратов. "Когда существенно преобладает спрос над предложением, должны включаться дополнительные меры государственного регулирования. И эти рынки подвержены сейчас, как во многих странах, дополнительному государственному регулированию, когда вводятся в том числе и элементы государственного ценового регулирования, и по-другому выровнять ситуацию в этих сферах практически невозможно", - отметил Пузыревский.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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