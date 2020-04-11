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Кабмин включил все виды газомоторного топлива в перечень товаров первой необходимости

Перечень дополнился компримированным природным газом и сжиженным углеводородным газом

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении всех видов газомоторного топлива в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.

"В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости (утвержден распоряжением правительства от 27 марта 2020 года №762-р) включены все виды газомоторного топлива, а не только включенный ранее в этот перечень сжиженный природный газ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень дополнился компримированным природным газом и сжиженным углеводородным газом.

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